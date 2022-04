Riassunto: iXensor riceve un investimento strategico da Rohto Pharmaceutical con un accordo di licenza tecnologica separato

Le licenze di PixoTech® si sono spostate mentre il nuovo motore di crescita di iXensor soddisferà la forte domanda di auto-test nell’era post-pandemica

TAIPEI, Taiwan e OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–iXensor Co., Ltd. (6734. TWO)





iXensor, il pioniere di salute mobile, oggi ha annunciato che Rohto Pharmaceutical Co., Ltd, azienda farmaceutica multinazionale con sede in Giappone, è diventata il nuovo partner strategico e azionista. iXensor ha ricevuto l’investimento strategico di Rohto Pharmaceutical per espandere la sua attività sanitaria mobile a livello globale e accelerare la sua attività di concessione in licenza della piattaforma PixoTech® .

Sostenuta da questa partnership strategica, Rohto Pharmaceutical distribuirà la tecnologia brevettata PixoTech® di iXensor per digitalizzare i suoi nuovi prodotti attraverso un accordo separato di licenza tecnologica e sviluppo comune, fornendo ai consumatori di Rohto Pharmaceutical gamme di auto-test innovativi, compresi in ambito di salute femminile e malattie infettive sul mercato giapponese.

