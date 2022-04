Riassunto: In un contesto di crescente avversione ai codici, Reloadly presenterà il suo nuovo Plugin V.2

L’attesissimo rilascio della seconda versione di Plugin coincide con la richiesta sempre più diffusa di un minor ricorso al codice

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Reloadly, azienda tecnologica spagnola che crea API per i pagamenti destinate agli sviluppatori e ai loro brand, si prepara ad alzare il sipario sulla nuova versione del suo popolare Plugin. La presentazione avverrà nel corso di un evento online dal titolo “More Engagement, Less Code” (Più coinvolgimento, meno codice), trasmesso in diretta sulle piattaforme social il 28 aprile.





Secondo Gartner, nel 2022 la domanda globale di tecnologia a supporto dell’iperautomazione varrà 596,6 miliardi di dollari USA, mentre entro il 2024 gli ambienti low-code dovrebbero rappresentare oltre il 65% delle attività di sviluppo applicazioni.

