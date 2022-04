Riassunto: Il Padiglione del Perù si aggiudica il Premio Oro all’Expo 2020 di Dubai

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–La partecipazione del Perù all’Expo 2020 di Dubai è culminata con il conseguimento di un importante riconoscimento: il Padiglione del Perù ha vinto il Premo Oro tra i padiglioni allestiti autonomamente nella Categoria B (tra i 1.750 e i 2.500 mq). Questo importante premio ha voluto riconoscere il tema scelto per il padiglione, “Intramontabile Perù”, un’elettrizzante sintesi di ricchezza storica, multiculturale ed estremamente eterogenea, come riportato dalla Commissione per la promozione del Perù per l’esportazione e il turismo (Commission for the Promotion of Peru for Exports and Tourism, PROMPERÚ).





La cerimonia di premiazione BIE Day, tenutasi nel Parco del Giubileo del Centro espositivo di Dubai, è stata organizzata dal Bureau International des Expositions (BIE). In tutto sono stati conferiti 51 premi Oro, Argento e Bronzo e il Perù è stato l’unico Paese sudamericano partecipante all’evento ad aggiudicarsi l’Oro.

“ La selezione dei vincitori dei Premi ufficiali per i partecipanti è stata condotta da una giuria composta da nove esperti internazionali e degli Emirati che hanno visitato due volte ciascuno dei padiglioni internazionali, a gennaio e a marzo 2022.”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

José Carlos Collazos



jcollazos@promperu.gob.pe