Riassunto: Il nuovo WebbingCTRL offre alle aziende un controllo IoT completo, globale e senza contatto sulla connettività dei carrier

Le regole di funzionamento sono in grado di automatizzare il cambio di operatore telefonico dei dispositivi in ​​base a posizione, connettività e altre condizioni

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Webbing, fornitore globale di connettività MVNO (Mobile Virtual Network Operator) per la mobilità aziendale e l’IoT, oggi ha annunciato la disponibilità immediata di WebbingCTRL, una soluzione di connettività rapida e semplice utilizzabile a livello internazionale. WebbingCTRL è l’unica scheda SIM al mondo facilmente riadattabile in remoto per trasformarsi nella scheda SIM di un qualsiasi operatore wireless, eliminando il blocco del fornitore di servizi di rete e offrendo il controllo totale della connettività con un provisioning totalmente senza contatto.

La connettività IoT può comportare costi significativi e tempi prolungati per l’orchestrazione dell’implementazione dei provider di rete.

