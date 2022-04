Riassunto: Il nuovo LabVantage Forensic Navigator™ gestisce in modo lineare grandi flussi di dati per l’intero ciclo di vita forense

— La completa piattaforma informatica forense ad hoc supera i software LIMS per organizzare e integrare i dati giudiziari da fonti diverse, con funzionalità e facilità d’uso ineguagliate —

SOMERSET, N.J.–(BUSINESS WIRE)–LabVantage Solutions, Inc., fornitore leader di soluzioni e servizi informatici per i laboratori, incluse soluzioni LIMS appositamente progettate che permettono ai laboratori di entrare in funzione più rapidamente e a costi totali inferiori, oggi annuncia il lancio di LabVantage Forensic Navigator™, una piattaforma informatica creata da esperti del settore e progettata per gestire senza problemi le grandi quantità di prove e dati forensi utilizzate nel corso dell’intero ciclo di vita della giustizia penale.





