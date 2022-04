Riassunto: Il marchio Giamaica in primo piano all’evento Penn Relays

I produttori proporranno il meglio che l’isola ha da offrire all’evento annuale di atletica leggera.

KINGSTON, Giamaica–(BUSINESS WIRE)–Il marchio Giamaica sarà in primo piano alla 126a edizione dell’evento Penn Relays che avrà luogo a Filadelfia, Pennsylvania, dal 28 al 30 aprile 2022. Cinque produttori giamaicani, Annilu Limited, Herboo, King’s Jamaican Health and Wellness, Bresheh e Shavuot International, interagiranno con acquirenti, distributori e rivenditori al dettaglio per promuovere i loro prodotti allo scopo di aumentare le esportazioni della Giamaica.

L’iniziativa di promozione commerciale viene intrapresa nell’ambito del programma per lo sviluppo delle esportazioni Export Max III che è coadiuvato da JAMPRO, dall’organizzazione della Giamaica per lo sviluppo delle attività commerciali (Jamaica Business Development Corporation, JBDC) e dall’associazione dei produttori e degli esportatori della Giamaica (Jamaica Manufacturers and Exporters Association, JMEA).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Tamica Parchment



Comunicazioni di marketing integrate



tparchment@jamprocorp.com

Tel.: 876-978-7755