Riassunto: Il Gruppo Veicoli ed eMobility di Eaton continuano ad espandere la propria presenza in Europa per sostenere la crescita del mercato dei veicoli elettrificati

GALESBURG, Michigan–(BUSINESS WIRE)–L’azienda di gestione dell’energia Eaton ha annunciato oggi che le sue attività Gruppo Veicoli ed eMobility stanno continuando la loro espansione in Europa, un’area leader nella tecnologia dei veicoli elettrificati (electrified vehicle, EV), con la creazione di un nuovo ufficio e centro di ricerca a Karlsruhe, Germania. Questa espansione si affiancherà ai siti di progettazione e produzione esistenti a Montrottier in Francia e Tczew in Polonia.





Il nuovo ufficio di Karlsruhe servirà come base per l’interazione con i clienti e il servizio di progettazione per la clientela del Gruppo Veicoli e di eMobility di Eaton nell’area.

