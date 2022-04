Riassunto: Il Gruppo Veicoli di Eaton nominato da General Motors Fornitore dell’anno per il 2021

GALESBURG, Michigan–(BUSINESS WIRE)–Eaton, società operante nel campo della gestione energetica, ha annunciato oggi che General Motors (GM) ha recentemente riconosciuto il Gruppo Veicoli di Eaton come Fornitore dell’anno per il 2021. GM ha celebrato i vincitori durante la 30a cerimonia annuale di premiazione del Fornitore dell’anno tenutasi a Phoenix, in Arizona.





Il riconoscimento Fornitore dell’anno di GM premia fornitori di tutto il mondo che si sono distinti oltrepassando i requisiti di GM, fornendo ai clienti di GM tecnologie innovative e garantendo uno dei più alti livelli di qualità nel settore automobilistico. Quest’anno GM ha insignito 134 fornitori di 16 Paesi diversi del titolo distintivo di Fornitore dell’anno.

“Questo premio conferma l’attenzione e il continuo impegno nei confronti di General Motors, nostro stimato cliente da oltre 60 anni” ha dichiarato Pete Denk, presidente del Gruppo Veicoli di Eaton per il Nord America.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

