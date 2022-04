Riassunto: I Squared Capital chiude a 15 miliardi di dollari il suo più grande fondo infrastrutturale globale ad oggi

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–I Squared Capital, prominente gestore degli investimenti infrastrutturali a livello globale, ha chiuso il suo ISQ Global Infrastructure Fund III al massimo di 15 miliardi di dollari, superando un target iniziale di 12 miliardi di dollari. Includendo gli impegni di I Squared Capital e un veicolo di co-investimento dedicato, il fondo consiste in 15,5 miliardi di dollari di capitale investibile e ha ricevuto impegni da oltre 200 investitori istituzionali, compresi pensioni pubbliche e private, fondi sovrani, compagnie assicurative, gestori patrimoniali e family office in 27 paesi. I Squared Capital ha mirato alla realizzazione di circa il 36 percento del fondo in dieci investimenti nei suoi settori mirati.

