Riassunto: I nuovi dati di Conviva identificano quali marchi hanno avuto successo nell’algoritmo di TikTok per ottenere considerevoli risultati

L’analisi Social Insights di Conviva su oltre 1500 account mostra che le leghe sportive e gli publisher di contenuti in streaming guadagnano più follower; la pubblicazione costante di contenuti di qualità è la chiave per costruire un seguito di appassionati

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Conviva, la piattaforma analitica di misurazione continua per lo streaming media, ha rilasciato oggi la sua terza Guida annuale Benchmarks & Strategy di TikTok, esaminando più di 1500 account di marca verificati su TikTok, con un totale di 1,42 miliardi di follower e 591.000 video pubblicati. Il rapporto dettaglia quali marchi stanno capitalizzando più efficacemente sull’aumento di popolarità di TikTok alimentato dalla pandemia e sottolinea come i marchi di maggiore successo sono stati in grado di aggiungere una media di 527.000 nuovi follower da marzo 2021 a marzo 2022.





“All’inizio della pandemia, molti marchi erano ancora esitanti ad abbracciare completamente TikTok quale potente strumento nella loro strategia di marketing.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Megan Dobransky



mdobransky@conviva.com