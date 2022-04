Riassunto: Gupshup acquisisce Active.Ai, la principale piattaforma conversazionale basata sull’intelligenza artificiale per banche e società di tecnofinanza

L’acquisizione consentirà a organizzazioni dei settori bancario, finanziario e assicurativo di accedere ad avanzate soluzioni omnicanale di coinvolgimento conversazionale, basate sull’intelligenza artificiale

SAN FRANCISCO, MUMBAI (India) e SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–Gupshup, leader globale nel campo del coinvolgimento conversazionale, ha annunciato oggi l’acquisizione di Active.Ai, la principale piattaforma conversazionale basata sull’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence, AI) usata da banche e società di tecnofinanza. L’acquisizione rafforza il portafoglio di soluzioni per la gestione delle esperienze dei clienti (customer experience, CX) destinate ai clienti dei settori bancario, finanziario e assicurativo (banking, financial services and insurance, BFSI).

Con sede a Singapore, Active.Ai serve clienti BFSI di 43 Paesi con una piattaforma di attività bancarie conversazionali come servizio (Conversational Banking as a Service, CBaaS) pensata per aiutarli a interagire ogni mese con milioni di consumatori.

