Riassunto: Global Titans presenta il primo evento sportivo pay-per-view NFT al mondo dall’eliporto del Burj Al Arab Jumeirah il 14 maggio 2022

Floyd “Money” Mayweather contro “Dangerous” Don Moore

Anderson Silva contro Bruno Machado

Badou Jack contro Hany Atiyo

Delfine Persoon contro (da annunciare)

Global Titans Fight Series ha annunciato che il primo EVENTO SPORTIVO NFT AL MONDO permetterà ai titolari di biglietti NFT di accedere a un’esclusiva diretta streaming pay-per-view. I biglietti NFT per l’evento Global Titans rappresentano un momento d’importanza storica in cui gli appassionati di sport e tecnologia compiono un passo da gigante cambiando il modo stesso in cui le persone interagiscono con l’intrattenimento dal vivo.

Il biglietto NFT permetterà di assistere in diretta online all’evento Global Titans Dubai il 14 maggio, proponendo una serata di pugilato epica dall’eliporto dell’iconico hotel Burj Al Arab Jumeirah.

