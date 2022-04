Riassunto: Gli impianti del Gruppo Veicoli di Eaton riducono l’impatto ambientale grazie a nuove tecnologie e sistemi

GALESBURG, Michigan–(BUSINESS WIRE)–Eaton, società operante nel campo della gestione dell’energia, ha annunciato oggi che il suo Gruppo Veicoli ha certificato l’88% dei suoi impianti globali come generanti “zero rifiuti in discarica” (zero-waste-to-landfill, ZWTL), avendo ridotto dal 2019 del 55% la quantità di rifiuti destinati alla discarica. Eaton definisce ZWTL come il raggiungimento costante di un tasso di diversione dei rifiuti in discarica del 98% attraverso il riutilizzo, il compostaggio, il riciclaggio o l’incenerimento, ma solo se il calore generato dall’incenerimento è stato raccolto e utilizzato per creare maggiore energia di quella utilizzata nel processo di incenerimento.





“Siamo estremamente orgogliosi di essere riusciti ad aggiornare i nostri impianti di produzione, sfruttando la tecnologia per migliorare l’efficienza energetica, ridurre al minimo l’impatto ambientale e avvicinarci ad un futuro senza carbonio”, ha dichiarato Sunil Bhandari, vicepresidente, Global Operations, Gruppo Veicoli di Eaton.

