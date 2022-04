Riassunto: Giga Carbon Neutrality (GCN) firma un protocollo d’intesa per l’acquisizione del pacchetto azionario di controllo in Admiral Corporation of America Inc.

LONDRA e PECHINO–(BUSINESS WIRE)–Giga Carbon Neutrality Inc (“GCN”), società tecnologica per la mobilità commerciale intelligente e l’energia pulita, oggi annuncia la sigla di un protocollo d’intesa per acquisire una partecipazione maggioritaria in Admiral Corporation of America Inc (“Admiral”) e nelle società sussidiarie. Admiral, nata nel 1924 con il nome Transformer Corporation of America, poi riformata e ribattezzata nel 1934 a opera del fondatore Ross Siragusa, nei suoi quasi 100 anni di storia ha avuto una posizione dominante nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica. Entrando a far parte del gruppo di società di GCN, Admiral si diversificherà nel settore della sostenibilità in rapida crescita proponendo soluzioni per la mobilità elettrica, la ricarica e l’accumulo di energia.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni:

Giga Carbon Neutrality



press@gigacarbonneutrality.com

Admiral



Abby Thomas, +1 425 559 1602



abby@admiral-america.com