Riassunto: Finvasia Group nomina Tajinder Virk CEO ad interim di ZuluTrade

ATENE, Grecia–(BUSINESS WIRE)–Finvasia oggi ha annunciato di aver nominato Tajinder Virk al ruolo di Chief Executive Officer per ZuluTrade. Virk sostituirà il precedente CEO dalla società con effetto immediato.

“Tajinder è stato determinante per ampliare il successo di Finvaisa ed ha un curriculum impressionante nel portare crescita alle aziende del nostro gruppo”, ha dichiarato Sarvjeet Singh Virk, CMD e Cofondatore di Finvasia. “Abbiamo visto Tajinder (meglio noto come Natty) in azione in prima persona e abbiamo la massima fiducia che la sua ampia esperienza finanziaria e capacità direttive guideranno i risultati e accelereranno le attività di ZuluTrade in questo ruolo temporaneo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

