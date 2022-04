Riassunto: Eaton nomina Marco Martini presidente del Gruppo Veicoli per la regione Europa, Medio Oriente e Africa

GALESBURG, Michigan–(BUSINESS WIRE)–La società operante nel campo della gestione dell’energia Eaton ha annunciato oggi la nomina di Marco Martini alla presidenza del Gruppo Veicoli per la regione Europa, Medio Oriente e Africa (Europe, Middle East and Africa, EMEA). Martini sarà responsabile di tutte le operazioni di crescita aziendale nonché delle attività operative nella regione EMEA e continuerà a lavorare dalla sede di Torino in Italia.





“Il suo ricco bagaglio di esperienza dirigenziale eterogenea fa di Marco una figura ideale per la guida del Gruppo Veicoli nella regione EMEA” ha dichiarato João Faria, presidente del Gruppo Veicoli di Eaton. “Riteniamo che la grande competenza operativa e finanziaria di Marco aiuterà la nostra società a prosperare nella regione.”

Entrato a far parte di Eaton come responsabile del controllo di produzione, Martini è stato successivamente promosso a direttore del reparto Finanze del Gruppo Veicoli per la regione EMEA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

