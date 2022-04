Riassunto: Eaton fornirà la tecnologia di protezione dell’impianto elettrico Breaktor® a un prestigioso produttore di veicoli europeo per nuovi modelli di veicoli elettrici

SOUTHFIELD, Michigan–(BUSINESS WIRE)–L’azienda specializzata nella gestione energetica Eaton ha annunciato oggi che la sua divisione operante nel campo della mobilità elettrica si è aggiudicata un contratto per la fornitura della sua tecnologia di protezione dell’impianto elettrico Breaktor® a un produttore di veicoli europeo, che verrà incorporata in diversi modelli di veicoli elettrici a batteria (battery electric vehicle, BEV) da 800 volt.





La tecnologia Breaktor è una nuova soluzione avanzata per la protezione dell’impianto elettrico per veicoli elettrici a batteria, che racchiude entro un singolo dispositivo fusibili, contattori e interruttori pirotecnici. I livelli di potenza dei veicoli elettrici stanno aumentando sempre più e la soluzione di protezione dell’impianto elettrico Breaktor risolve le difficoltà crescenti riscontrate nel coordinamento tra fusibili e contattori offrendo al tempo stesso una protezione rapida, sicura e affidabile per gli impianti a batteria e inverter ad alta potenza.

“Onde soddisfare la domanda dei consumatori di veicoli elettrici con una maggiore autonomia e una ricarica più rapida, i nuovi veicoli elettrici esibiscono livelli di potenza superiori, il che determina la necessità di una protezione avanzata dell’impianto elettrico per questi sistemi ad alta tensione”, ha affermato Scott Adams, presidente della divisione mobilità elettrica presso Eaton.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

