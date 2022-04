Riassunto: Dragonfly AI raccoglie 3 milioni di sterline per velocizzare l’espansione globale

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Dragonfly AI, la piattaforma leader di mercato nella visualizzazione analitica predittiva, oggi ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento di serie A da 3 milioni di GBP, guidato da Guinness Ventures e dall’investitore storico Downing Ventures, a cui ha partecipato anche Capita PLC.

Dragonfly AI ha registrato la rapida crescita del suo portafoglio clienti, che comprende oltre 50 brand internazionali come Diageo, GSK e Vodafone. Il nuovo investimento consente inoltre di incrementare ulteriormente le attività commerciali di Dragonfly AI, di espanderne il team per ampliare la base dei clienti e di investire in un’entusiasmante scienza comportamentale, nell’R&D e nella roadmap di sviluppo prodotti. I fondi saranno finalizzati anche all’accelerazione dei programmi di espansione internazionale in tutta Europa e nel Nordamerica.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Kassandra McCalla



kassandra.mccalla@dragonflyai.co