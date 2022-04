Riassunto: Dahua ha festeggiato il 10o anniversario della tecnologia HDCVI

HANGZHOU, Cina–(BUSINESS WIRE)–Dahua Technology, fornitore leader mondiale di soluzioni e servizi di smart IoT (Internet delle cose) incentrate su video, ha ospitato oggi un evento online per celebrare il 10th anniversario della tecnologia HDCVI, sviluppata dalla società stessa. Con il tema “Blazing a trail to the Over-Coax AI era” (Pioniere dell’era dell’intelligenza artificiale su cavo coassiale), Dahua ha illustrato gli ultimi traguardi raggiunti della tecnologia HDCVI potenziata dall’AI e condiviso il successo della sua innovazione tecnologica e dello sviluppo commerciale con partner e clienti globali, raggiungendo un altro traguardo nel settore Over-Coax.





Fin dall’introduzione della sua tecnologia HDCVI sviluppata in proprio nel 2012, Dahua è all’avanguardia della fornitura di trasmissione in HD a lunga distanza e un’esperienza continua di miglioramento per utenti di sistemi analoghi.

