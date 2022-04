Riassunto: Cybertrust attua la soluzione per la sicurezza IoT di Verimatrix per i clienti in Giappone

L’azienda giapponese leader nel suo settore, che sviluppa servizi di sicurezza integrati per l’IoT e clienti “embedded”, rafforza ulteriormente la sua gamma di offerte aggiungendo soluzioni Verimatrix opzionali per la difesa contro le minacce

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che Cybertrust Co., Ltd., azienda con sede a Tokyo, ha iniziato a includere le tecnologie Code Shield e Key Shield, parte della linea di prodotti Verimatrix per la difesa contro le minacce, per clienti scelti che utilizzano le sue soluzioni EMLinux e Secure IoT Platform.

Da oltre vent’anni Cybertrust aiuta una vasta gamma di clienti a proteggere le loro soluzioni con tempestività ed efficacia, consentendo di far fronte alle vulnerabilità sia nelle fasi iniziali dello sviluppo che oltre.

