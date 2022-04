Riassunto: Cürex Group annuncia un accordo di licenza con Siemens per la sua piattaforma Cipher di analisi dei dati

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Cürex Group, una società newyorkese di analisi dei dati e di servizi istituzionali di esecuzione in valuta estera, oggi annuncia un accordo con Siemens relativo all’offerta delle sue avanzate capacità di analisi dei dati pre-trading e post-trading tramite la piattaforma CipherSM di Cürex.

Il rapporto professionale nel trading FX tra Siemens e Cürex risale al lancio dell’esclusivo ECN no-last look e dei benchmark FTSE Russell/Cürex FX eseguibili. In qualità di leader e promotore delle migliori pratiche di esecuzione, Siemens ha supportato l’impegno di Cürex per l’apporto di maggiore trasparenza ed equità alla community buy side. Adottando la piattaforma Cipher, Siemens potrà gestire meglio le decisioni nel trading FX, ridurre i costi e migliorare i risultati in questo comparto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Saul Sarrett, saul.sarrett@curexgroup.com oppure (212) 488-4177