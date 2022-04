Riassunto: Con un investimento da oltre 200 milioni di dollari guidato da PSG, Backlight annuncia il lancio della società e cinque acquisizioni di aziende di tecnologia mediatica

Le importanti aziende di software per i media su base cloud ftrack, iconik, Celtx, Wildmoka e Zype investiranno nell’innovazione e nel successo con i clienti come business unit di Backlight

LEXINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Backlight, azienda fornitrice di tecnologia mediatica, oggi ha annunciato il lancio della sua società e le acquisizioni strategiche di cinque attività di software per i media in rapida crescita: ftrack, iconik, Celtx, Wildmoka e Zype. Sostenuta da un investimento di oltre 200 milioni di dollari condotto da PSG, un’azienda leader nel settore dei capitali per la crescita che collabora con società di software e servizi tecnologici di medio mercato per aiutare ad accelerare la loro crescita, la missione di Backlight è servire i clienti dei settori mediatico, dell’intrattenimento e dei video contenuti con soluzioni su base cloud che migliorano drasticamente ogni fase del ciclo di vita dei contenuti mediatici.





