Riassunto: Coinweb ottiene la licenza di cambio di asset digitali dall’ente normativo della Lituania

La piattaforma di interoperabilità layer-2 si assicura la presenza nello scenario crittografico europeo con la prima licenza di cambio di asset digitali

VILNIUS, Lituania–(BUSINESS WIRE)–Coinweb, una piattaforma di calcolo cross-chain layer-2, ha annunciato oggi di aver ottenuto la sua licenza di scambio di asset digitali in Lituania, consentendo alla società di operare non solo nel paese ma con tutti gli altri paesi europei, salvo divieti normativi. L’approvazione normativa di Coinweb permetterà alla piattaforma di agire come operatore di valute virtuali per depositi e cambi.

La licenza lituana aiuterà a portare liquidità ai progetti di Coinweb consentendo alla piattaforma di intrattenere rapporti con istituti finanziari tradizionali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Sean Lansing



coinweb@wachsman.com