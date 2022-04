Riassunto: CloudBlue e CloudSense instaurano una collaborazione strategica per connettere i fornitori di telecomunicazioni con un ampio ecosistema di partner di canale TIC attraverso un nuovo catalogo digitale

Le nuove funzionalità integrate nella piattaforma CPQ di CloudSense semplificano l’accesso ai più popolari prodotti IT per consentire agli operatori di includerli nei loro portafogli di soluzioni.

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–CloudBlue, prestigioso fornitore di tecnologie per ecosistemi basati sul cloud che alimentano alcune delle maggiori piattaforme di commercio di prodotti tramite i canali cloud e IT a livello globale, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un contratto con CloudSense, il fornitore di una delle più potenti piattaforme di configurazione, determinazione dei prezzi e creazione di preventivi (Configure Price Quote, CPQ) disponibili sul mercato.

CloudSense vanta una presenza consolidata nel settore delle telecomunicazioni e contra tra i propri clienti marchi rinomati a livello regionale e internazionale come BT, Starhub e Vodafone Ziggo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

