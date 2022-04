Riassunto: Cequence Security annuncia una partnership con Software AG

L’azienda leader nel settore della sicurezza delle API stringe un accordo di collaborazione con una società sviluppatrice di una piattaforma IOT e di integrazione aziendale per garantire la sicurezza delle API per i clienti

SUNNYVALE, California–(BUSINESS WIRE)–Cequence Security, leader nel settore della sicurezza delle API, ha annunciato in data odierna una partnership strategica con Software AG, impresa pioniera di un mondo veramente connesso. L’integrazione tra API Security Platform e webMethods Gateway di Software AG permetterà la realizzazione di una soluzione completa per la sicurezza delle API per i team preposti alla sicurezza aziendale.

“ Il nostro obiettivo è sempre stato quello di consentire ai clienti di connettere realmente e in sicurezza le proprie aziende” ha dichiarato Jason Johns, responsabile di Global Alliances and Channels presso Software AG.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Cequence Security



Susan Torrey



Susan.torrey@cequence.ai

650-492-1921