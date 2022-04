Riassunto: CapVest acquisisce Second Nature Brands, il creatore statunitense di snack e dolciumi di alta qualità

La piattaforma alimentare con sede negli Stati Uniti sta capitalizzando la crescente domanda di snack e dolcetti migliori per te

LONDRA E DETROIT–(BUSINESS WIRE)–I fondi gestiti da CapVest Partners LLP (“CapVest”), un importante investitore internazionale di private equity, hanno chiuso l’acquisizione di Second Nature Brands (“la Società”), un creatore con sede in Michigan di snack e dolcetti di prima qualità, nutrizionali e migliori per voi, tra cui Kar’s Nuts, Second Nature Snacks e Sanders Chocolates, da un fondo di private equity affiliato a Palladium Equity Partners, LLC.

Con un patrimonio di oltre 140 anni, l’azienda è leader nel mercato in rapida crescita degli snack e dei dolcetti, concentrandosi sulle esigenze nutrizionali e di stile di vita dei consumatori attenti alla salute.

