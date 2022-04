Riassunto: Bridget Carne entra a far parte di Finquest in qualità di Chief Operating Officer

Bridget è una manager operativa che apporterà una pluriennale esperienza nel settore a supporto della crescita accelerata di Finquest

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Finquest oggi ha annunciato che Bridget Carne è entrata a far parte dell’azienda, in qualità di Chief Operating Officer (COO), e del Comitato gestionale, con effetto immediato.

La signora Carne vanta una precedente esperienza in HSBC, dove di recente ha ricoperto l’incarico di Chief Administrative Officer per il segmento Global Banking and Markets (GBM). Prima ancora è stata COO del segmento GBM Global Business Services, con mansioni di supervisione sulle operazioni per le attività pre-trading dei clienti. Ha ricoperto ruoli di leadership anche in materia di costi, investimenti e ristrutturazioni nell’ambito di incarichi per vendite e negoziazioni di titoli di classi multiasset.

