Riassunto: Alation Research rivela la crisi imminente per le aziende – una grande lacuna tra le promesse della C-suite di investire in dati e analitica ed effettivi finanziamenti

Presenta un notevole rischio per l’interruzione della concorrenza

REDWOOD CITY, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Un nuovo studio condotto da Alation Inc., il leader nelle soluzioni di intelligenza dei dati aziendali, rivela che la C-suite è pericolosamente indietro nella realizzazione di investimenti necessari nei dati e nell’analitica. Secondo l’ultimo Alation State of Data Culture Report, il Rapporto sullo stato della cultura dei dati, solo il 18% dei responsabili di dati si aspettano di ricevere l’intero importo di finanziamenti a loro detta necessari per essere o rimanere in vantaggio sulla concorrenza per quanto riguarda i dati e l’analitica, anche se quasi tutti (98%) dicono di averne la necessità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media di Alation

Ashley Womack



Direttore di Corporate Marketing



ashley.womack@alation.com

650-504-2647