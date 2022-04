Riassunto: Akur8 lancia Akur8 Academy, un nuovo programma globale di formazione, crescita professionale e riqualificazione riguardo a prassi avanzate di determinazione dei premi nel settore assicurativo

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Akur8 è lieta di annunciare il lancio della sua Akur8 Academy, un programma globale di formazione, sviluppo e miglioramento delle competenze per pratiche avanzate di determinazione dei prezzi assicurativi.

Questo programma è aperto ad attuari ed esperti di prezzi desiderosi di migliorare e accrescere la padronanza della piattaforma di determinazione dei prezzi Akur8.

La prima iniziativa dell’Akur8 Academy sarà un programma di certificazione che consentirà agli utenti di testare le proprie competenze e condividere la propria conoscenza della soluzione Akur8 con la propria rete professionale.

Questo programma è appropriato sia per gli utenti Akur8 nuovi che per quelli esistenti. Indipendentemente dal fatto che gli utenti siano già esperti o meno nei moduli Rischio, Demand o Rate, Akur8 ha il badge/certificato giusto per loro, incluso un programma in 3 fasi che fornisce certificazioni “Essentials”, “Avanzate” ed “Esperto”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

