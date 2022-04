Riassunto: Ahrefs lancia una nuova tariffazione basata sull’uso

SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–Ahrefs, un’azienda leader nel software SEO, introduce sul mercato una tariffazione basata sull’utilizzo. A partire da oggi, il nuovo modello di prezzi assicura che i nuovi clienti siano addebitati in base al loro consumo del set di strumenti. In precedenza, gli utenti erano bloccati in abbonamenti rigidi, spesso avendo accesso a più funzioni di quelle di cui avevano bisogno. Con la nuova tariffazione basata sull’utilizzo, i clienti possono allineare meglio il loro uso di Ahrefs alle loro esigenze specifiche.

Il modello di prezzi rinnovato viene fornito con una serie di nuove caratteristiche, offrendo più flessibilità ai clienti. Fornendo varie personalizzazioni, Ahrefs è ora più compatibile che mai con le imprese di tutte le dimensioni.

