Regali per comunione: consigli per non sbagliare

Firenze, 27/04/2022 – Quando si parla della prima comunione, si inquadra un evento che, per chi vive pienamente la fede cattolica, fa parte delle tappe più importanti della vita dei propri figli. Alla luce di ciò, nel momento in cui si riceve l’invito alla cerimonia religiosa e ai successivi festeggiamenti da parte di un parente o di un amico, è il caso di riflettere bene sul dono da fare.

Le idee da chiamare in causa quando si parla di regali per comunione sono diverse. Eccone alcune che vale la pena prendere in considerazione.

I doni personalizzati sono, da diversi anni a questa parte, sempre più popolari. Il loro successo è legato al desiderio dell’utenza di sentirsi accolta con la propria unicità, il proprio mondo, le proprie esigenze.



Nell’ambito dei doni customizzati, un doveroso cenno va dedicato ai gioielli. Citarli significa aprire una parentesi dedicata a un’ottima alternativa per chi è alla ricerca di un’idea per i regali per la comunione del figlio di un amico o di un parente. Da soluzioni come i bracciali componibili

Nomination, che possono essere scelti mettendo in primo piano sia le passioni dei bimbi, sia il suo nome, fino alle catenine, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Il bello di questa opzione è legato alla possibilità di fare un regalo che può rimanere nel tempo ed essere utilizzato anche diversi anni dopo la comunione.

Quando ci si chiede come muoversi nella scelta dei regali per comunione dedicati a una bambina, il gioiello personalizzato è solo una delle alternative che si possono chiamare in causa. Gettonatissimo è anche l’orologio. Chi pensa che il must sia quello prezioso, può anche cambiare idea. Questo accessorio, infatti, ha tantissime sfaccettature. Si va dall’orologio con decorazioni creative fino agli smartwatch adatti ai più piccoli, connubio speciale fra tecnologia e attenzione al benessere, aspetto che, se possibile, è bene iniziare a curare fin dalla più tenera età.

Non c’è che dire: si tratta di un dono versatile che ha sempre il suo perché e permette di soddisfare diverse esigenze, da quelle legate all’estetica, passando dal ricordo di un evento speciale fino all’aspetto appena citato della salute.

Quali sono le soluzioni migliori da considerare quando si parla di regali per comunione destinati a un bambino? Anche in questo caso, le alternative sono numerose.

Tra quelle più trendy rientrano senza dubbio i regali tecnologici, dal tablet allo smartphone. Chiaro è che, prima di acquistarli, è opportuno chiedere il consenso ai genitori. Sempre nell’ambito dei regali tech, si può valutare l’acquisto di accessori da gaming come la sedia.

Come non fare un cenno ai doni legati a passioni come lo sport? Se il bimbo che sta per fare la comunione ama il calcio ed è appassionato di una squadra un particolare, gli si può regalare la maglietta di un giocatore della formazione o uno zaino con i colori del suo team del cuore.

A prescindere che il destinatario del dono sia un bimbo o una bimba, un dono che va riesce sempre ad affascinare è quello legato all’esperienza. Tornando all’esempio del piccolo che ha la passione per il calcio, una buona idea può essere quella di regalare il biglietto per il museo di uno stadio particolarmente importante.

Guardando invece ad altri sport, nell’ambito delle alternative che possono essere prese in considerazione rientrano le lezioni di equitazione, uno sport che i bambini amano molto.

Per rendere il dono ancora più speciale, è opportuno curare anche il biglietto. Dedicare qualche minuto alla scrittura di un pensiero per una giornata speciale è qualcosa di fantastico, un dono nel dono che rimane impresso nel cuore di chi riceve il regalo.

