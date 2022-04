Quanto guadagna Putin? Ecco la denuncia dei redditi

(Adnkronos) – Vladimir Putin ha guadagnato poco più di 1 milione di euro nel 2021. Il reddito del presidente russo lo scorso anno ammontava a 10,202 milioni di rubli (circa 1,13 mln di euro): circa 208mila rubli in più rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dalla dichiarazione di redditi pubblicata sul sito del Cremlino. Il reddito più alto del presidente russo, riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’, è stato nel 2017 quando ammontava a 18,7 milioni di rubli.

Per quanto riguarda il governo russo, il ministro più ricco è quello dell’Industria e del Commercio, Denis Manturov, il cui reddito alla fine del 2021, ammontava a 704,664 milioni di rubli (-4,8% su 2020). Al secondo posto, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni dei redditi pubblicate dall’agenzia di stampa ‘Ria Novosti’, c’è il vice primo ministro russo Yuri Trutnev con un reddito nel 2021 pari a 392,6 milioni di rubli (in forte crescita rispetto ai 42,3 mln di rubli dichiarati nel 2020). Al terzo posto figura il ministro dei Trasporti, Vitaly Savelyev che ha dichiarato redditi per 130,9 mln di rubli, in calo rispetto ai 359,4 mln dichiarati nel 2020.

Il ministro dell’Energia russo, Nikolaj Shulginov nel 2021 ha dichiarato un reddito di 124,6 mln di rubli (201,7 milioni nel 2020). Al quinto posto si classifica il ministro dell’Agricoltura Dmitrij Patrushev con un reddito pari a 121 milioni di rubli (-12 mln su 2020).