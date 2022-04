Prezzo benzina e diesel in calo oggi in Italia

(Adnkronos) – Continua il calo del prezzo della benzina e del diesel oggi in Italia. Le medie nazionali dei prezzi di benzina e gasolio – da Roma a Milano, da Torino a Palermo – in modalità self service si attestano a 1,7 euro/litro, sul servito a 1,9 euro/litro. Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana vedono la benzina self service a 1,772 euro/litro (-17 millesimi, compagnie 1,776 pompe bianche 1,763), il diesel a 1,768 euro/litro (-17, compagnie 1,770, pompe bianche 1,763), il Gpl servito a 0,854 euro/litro (invariato, compagnie 0,855, pompe bianche 0,852), il metano servito a 2,231 euro/kg (+3, compagnie 2,324, pompe bianche 2,159), e il Gnl 2,798, euro/kg (+36, compagnie 2,824 euro/kg, pompe bianche 2,775 euro/kg).