Porsche 911: in arrivo le versioni speciali Dakar e Sport Classic

Entro fine anno, la Porsche 911 modello 992 sarà proposta nella nuova gamma Model Year 2023. Tra le novità figureranno anche le versioni speciali Dakar e Sport Classic, entrambe prodotte in serie limitata, nonché dotate degli storici cerchi in lega Fuchs dallo stile retrò.

La nuova Porsche 911 Dakar sarà riconoscibile soprattutto per l’assetto rialzato della carrozzeria, ovviamente abbinato alla trazione integrale PTM. Come la versione Carrera 4S, sarà equipaggiata con il motore a benzina 3.0 Turbo Boxer a sei cilindri da 450 CV di potenza, in abbinamento al cambio automatico a doppia frizione PDK ad otto rapporti. Inoltre, non è esclusa la 911 Dakar GTS da 480 CV di potenza.

La nuova Porsche 911 Sport Classic, invece, sarà prodotta in soli 250 esemplari. Molto probabilmente, sarà mossa dal propulsore a benzina 3.8 Boxer biturbo a sei cilindri da 580 CV di potenza e 750 Nm di coppia massima. Diversamente dalla 911 Turbo, la specifica meccanica annovererà la trazione posteriore e il cambio manuale a sette marce.