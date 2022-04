Polizia Stradale: “Mai vietati gli inseguimenti”

(Adnkronos) – La Polizia Stradale non ha mai vietato gli inseguimenti di auto che non si fermano all’alt. ”In riferimento agli articoli apparsi sugli organi di stampa concernenti le direttive impartite dalla Polizia Stradale in Lombardia in caso di inseguimento di autovetture che non si fermano ai controlli di polizia”, il Servizio Polizia stradale precisa che ”non si è mai voluto venir meno al compito di inseguire gli automobilisti inottemperanti all’obbligo di arrestarsi all’alt, le stesse bensì trovano origine nell’esigenza di garantire la maggiore tutela possibile all’incolumità degli utenti stradali e degli stessi operatori di polizia, raccomandando a questi ultimi di adottare in tali occasioni tutte le opportune cautele senza, ovviamente, venir meno ai propri compiti istituzionali”.

”Le disposizioni impongono l’acquisizione di tutti gli elementi descrittivi e identificativi dell’automobile in fuga da condividere tempestivamente con la centrale operativa della Polizia Stradale che, mediante un’attività di coordinamento, coinvolgerà anche altri equipaggi in supporto a quello inseguitore”, aggiunge nella nota la polizia stradale.