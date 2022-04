Pnrr, Consip si aggiudica la prima gara di Sanità Digitale

(Adnkronos) – La prima gara di Sanità Digitale, dedicata ai sistemi informativi clinico-assistenziali Telemedicina e Cartella Clinica Elettronica, nell’ambito delle gare strategiche del nuovo “Piano Triennale per l’informatica nella PA” è stata aggiudicata dalla Consip. L’Accordo quadro aggiudicato ha un valore complessivo di 1 mld di euro ed è suddiviso in 6 lotti: 4 lotti dedicati ai servizi applicativi 2 per la Cartella clinica elettronica e 2 per la Telemedicina; 2 lotti dedicati ai servizi di supporto. L’Accordo quadro è del tipo multi-fornitore per i lotti dedicati ai servizi applicativi e mono-fornitore per i lotti dedicati ai servizi di supporto.

L’accordo inoltre prevede due diverse modalità di acquisto: Ordine diretto che permette di effettuare l’ordine (a condizioni tutte fissate) in modo diretto e rapido, senza necessità di effettuare una propria gara; Appalti specifici che permettono di mettere in competizione i fornitori aggiudicatari, introducendo ulteriori aspetti tecnico/economici rispetto a quanto già previsto da Consip.

Questa prima iniziativa insieme alla gara per i Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino, pubblicata a fine 2021 e alla gara Sistemi informativi gestionali, che sarà bandita a breve, ha l’obiettivo di mettere a disposizione delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale servizi applicativi e di supporto alla trasformazione digitale della Sanità pubblica, anche in coerenza con la Missione 6 del Pnrr dedicata alla “Salute”, in linea con l’approccio “One-Health”.