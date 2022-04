Pioggia su mezza Italia, attesa per la primavera: il meteo

(Adnkronos) – La Primavera è iniziata da due settimane e le temperature faticano a stabilizzarsi su valori miti, gradevoli. Nell’ultimo weekend abbiamo avuto il colpo di coda dell’Iinverno: lo scorso fine settimana sono state infatti registrate nevicate a bassa quota, grandinate e un crollo diffuso delle temperature. L’ultimo sussulto è stato osservato ieri mattina con locali gelate in pianura.

Adesso è il momento di annunciare l’arrivo del primo vero caldo di Primavera? Quasi, ci aspettiamo soltanto un veloce passaggio freddo per la Domenica delle Palme, in seguito arriverà il volto sereno e a tratti caldo della Primavera: da martedì 12 aprile le correnti si disporranno da Sud, con venti di Scirocco a tratti tesi sul Tirreno. Oltre al vento caldo del nord africa avremo un campo di alta pressione e un bel soleggiamento che contribuiranno a far impennare la colonnina di mercurio.

La prossima settimana sarà quella del cambio di stagione definitivo: le massime toccheranno diffusamente i 20-25°C e potremo avere i primi 30°C sull’estremo Sud. Un anticipo d’Estate? Diciamo un leggero anticipo, già tra 2 mesi milioni di italiani saranno comunque al mare in vacanza.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, prevede per la prossima settimana i primi pantaloni corti con t-shirt, le prime passeggiate al mare con la crema abbronzante, in alcune regioni farà addirittura un caldo leggermente afoso. Non è la prima volta che ad aprile si verificano fasi calde, questa potrebbe essere significativa soprattutto perché arriverà dopo un mese di marzo freddino ed un inizio di aprile quasi invernale.

Ma intanto tornano le piogge, abbondanti su più di mezza Italia, in spostamento dalla Sardegna verso il Centro-Sud; sulla Pianura Padana la siccità non è stata sconfitta dal recente maltempo e purtroppo anche questa perturbazione eviterà di ‘annaffiare’ il nord: ci sono delle carenze idriche molto rilevanti, speriamo che nelle prossime settimane un sufficiente apporto di acqua arrivi dalla fusione dell’abbondante neve che è caduta sulle Alpi negli ultimi giorni.

Tra giovedì e venerdì prevarranno le schiarite. Il weekend delle Palme, da confermare, potrebbe essere più instabile, con un passaggio veloce perturbato tra nord-est e fascia adriatica. Al momento sembra che il fattore dominante del weekend possa essere il vento.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 6. Al Nord: soleggiato, nubi in arrivo sull’Emilia Romagna e in Liguria. Al Centro: peggiora dalla Sardegna verso il resto delle regioni con piogge copiose. Al Sud: dapprima soleggiato ovunque, poi peggiora sui settori peninsulari con piogge sparse.

Giovedì 7. Al Nord: soleggiato salvo nubi in Valle d’Aosta. Al Centro: miglioramento con ampie schiarite. Al Sud: piogge sparse, localmente intense sul Basso Tirreno.

Venerdì 8. Al nord: soleggiato salvo addensamenti in Valle d’Aosta e sulle Alpi di confine, locali temporali in spostamento dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato.

Tendenza. Nuovo rapido impulso instabile in arrivo sabato dalla Germania con rovesci in spostamento da Nord-Est verso Centro-Sud lato adriatico: weekend delle Palme ventoso.