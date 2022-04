Piattaforme streaming tv in Italia: i dati gennaio – marzo 2022

Piattaforme streaming tv in Italia: ecco i dati più recenti riguardanti le quote di mercato dei servizi di streaming per il primo trimestre del 2022.

Quote di mercato nel primo trimestre 2022

Secondo i dati forniti da Justwatch, il leader di mercato Netflix ha guadagnato +1% nel primo trimestre, consolidando il suo vantaggio del 3% su Prime Video.

Disney+ ha perso la quota di mercato del -2% nello stesso tempo e detiene un vantaggio del 9% su TimVision.

Sviluppo della quota di mercato nel 2022

Il primato, nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 marzo 2022, resta a Netflix con una fetta di mercato che raggiunge il 30%.

I maggiori player Netflix e Prime Video hanno visto ciascuno un aumento dell’1% della quota di mercato da gennaio, mentre la maggior parte del mercato in Italia è rimasta statica.

Sky e Infinity sono scesi ciascuno del -1% nello stesso tempo, aumentando il margine al 5° posto di Now.