Pescaria apre a Padova e annuncia la prima apertura all’estero, a Vienna

Il primo fast food di pesce pugliese arriva a Padova il 21 aprile con il suo secondo punto vendita in Veneto (il primo è a Verona, inaugurato a ottobre 2021) in piazza Cavour, 23. Dopo l’apertura a Trento, di marzo 2022, il brand ha annunciato oggi l’apertura del suo primo punto vendita all’estero, a Vienna.

Per celebrare l’arrivo a Padova, Pescaria ha inserito in menù lo spritz.

Vogliamo portare Pescaria in tutte le principali città d’Italia e all’estero, anche dove la cultura del pesce non c’è, perché ci piacciono le sfide. Crediamo di raggiungere i più giovani, che sono quelli che ricercano le novità: saranno loro a presentarci alle loro famiglie. dichiara Bartolo L’Abbate, amministratore delegato Pescaria

Pescaria a Padova sarà aperto tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte, e potrà ospitare fino a 50 coperti. Per evitare la fila, sarà possibile ordinare con delivery su Glovo o prenotare il ritiro nel punto vendita tramite la piattaforma autonoma www.pescaria.it. L’evento di apertura è organizzato in partnership con Acqua Filette, Birra Peroni, Cantine San Marzano.

Cos’è Pescaria?

Pescaria è un nuovo modo di mangiare il pesce, un format noto per i suoi panini di mare e replicato ovunque, nato a Polignano a Mare – in Puglia – sette anni fa e oggi presente in 11 città italiane (Polignano, Trani, due a Milano, Bologna, Torino, Roma, Napoli, Verona, Trento, Padova). Altri 4 punti vendita apriranno nei prossimi 12 mesi, di cui uno all’estero (il primo) a Vienna.



LE NOVITÀ DI PADOVA: LO SPRITZ



L’inaugurazione ufficiale al pubblico è fissata per il 21 aprile a partire dalle 18.30: Pescaria festeggerà l’arrivo a Padova con musica, colori e speranza, e con il Peskatour, un tour di esibizioni live di musica italiana con gli Skanderground – gruppo pugliese a cui Pescaria è particolarmente legata, in tutte le città italiane in cui Pescaria è presente, per portare un messaggio di rinascita e ripartenza.

Nel punto vendita di Padova lavoreranno circa 20 persone.

Grazie a una gestione ottimizzata e centralizzata della logistica, della pescheria e della cucina, forti dell’esperienza dell’Amministratore Delegato Bartolo L’Abbate (storico commerciante ittico pugliese), il pesce e le materie prime del fast food arriveranno in Veneto ogni giorno, direttamente dalla Puglia.

La storia di Pescaria

Pescaria è nata nel cuore della provincia barese: il primo store è stato inaugurato a Polignano a Mare nel 2015 grazie a Bartolo L’Abbate (storico commerciante ittico pugliese, amministratore delegato di Pescaria), chef Lucio Mele e Domingo Iudice (co-fondatore e CMO di Pescaria, tra i 100 direttori marketing italiani di successo secondo Forbes). Nel 2016 è stata inaugurata la prima sede di Pescaria a Milano in via Bonnet, nel 2018 è arrivato il secondo store in via Solari e nel 2019 quello di Torino, in una location esclusiva su due piani in Piazza Carignano, poi Roma, Bologna, Napoli, Verona, Trento, Padova e a breve Vienna.

Pescaria oggi dà lavoro a più di 200 persone. Anche per questi motivi è stata la prima azienda italiana ad essere inserita negli Earnings Call di Facebook, i rapporti trimestrali interni di Facebook redatti dai top manager, per aver dato valore all’economia territoriale creando posti di lavoro. A ottobre 2019 è stata nominata da Forbes tra le 50 aziende italiane più influenti su Facebook.

Pescaria è il primo format in Italia completamente plastic free, anche in delivery: da dicembre 2018 Pescaria ha scelto di rinunciare alla plastica monouso risparmiando 7 tonnellate di plastica al mese per punto vendita. Al posto della plastica posate e bicchieri in PLA, materiale derivato dal mais perfettamente simile alla plastica ma in tutto e per tutto biodegradabile e compostabile.

Il menu di Pescaria: sostenibile e plastic free

C’è solo l’imbarazzo della scelta leggendo il menù di Pescaria: dal Mare Crudo (ostriche pugliesi, cozze pelose, tagliatelle di seppia, noci, gamberi e tanto altro) alle Tartare (salmone, tonno e gamberi), passando per le Insalate, il Pesce Cotto, le Fritture (Fish & Chips, paranza, alici, polpette di crostacei, frittura mista) e naturalmente i Panini di pesce: imperdibili quelli con il Polpo fritto (polpo fritto, rape aglio e olio, mosto cotto di fichi, ricotta e pepe, olio alle alici) e con i Gamberoni al ghiaccio (gamberoni leggermente bolliti, melanzana infornata, fiordilatte, pancetta Santoro, chips di patate, rucola fresca, salsa artigianale con ketchup e mayo della casa). Quello di Pescaria è un progetto che non si limita all’ambito enogastronomico: i fondatori del primo fast food di pesce in italia hanno anche aderito al Sustainable Restaurant Program e ottenuto la certificazione Friend of the Sea, che prevede la promozione di buone pratiche di consumo ecosostenibile del prodotto ittico, sostenendo attività di pesca e acquacoltura certificate. Nel nuovo menù ci sono infatti ombrina, orata, spigola e Cobia, pesce bianco di altissima qualità allevato in ambienti privi di stress e senza ormoni, coloranti e pesticidi, e conseguentemente sostenibile.