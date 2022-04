Personetics lancia Sustainability Insights, una soluzione bancaria di ultima generazione che consente ai clienti di ridurre l’impronta di carbonio

La nuova soluzione basata sui dati per le transazioni dei clienti permette alle banche di mostrare ai clienti la loro impronta di carbonio e suggerisce modi per ridurre le emissioni con scelte di spesa più ecologiche e obiettivi finanziari rispettosi del clima

NEW YORK & TEL AVIV–(BUSINESS WIRE)–Personetics, il principale fornitore globale di personalizzazione basata sui dati finanziari, customer engagement e capacità avanzate di gestione del denaro per gli istituti finanziari, annuncia oggi il lancio di Sustainability Insights. Questa nuova offerta, inclusa nella piattaforma di coinvolgimento di Personetics, aiuterà le banche a soddisfare la crescente domanda dei clienti e i requisiti normativi per il banking ecologicamente responsabile e una finanza sostenibile. Personetics collabora con l’importante fintech leader nel settore ecolytiq, la cui soluzione Sustainability-as-a-Service® migliora i modelli di dati di Sustainability Insights, rendendoli più precisi, personalizzati e utilizzabili.





La soluzione Sustainability Insights di Personetics è la prima al mondo a mostrare ai clienti bancari l’impronta di carbonio di ogni transazione bancaria e a raccomandare azioni personalizzate per ridurre le emissioni di carbonio – ad esempio, fare acquisti da commercianti o categorie a basse emissioni di carbonio o risparmiare per obiettivi finanziari rispettosi del clima. I Sustainability Insights sono totalmente incorporati nella piattaforma di engagement guidata dai dati finanziari di Personetics, basata su un’analitica avanzata dei dati di miliardi di transazioni dei clienti.

Oltre a semplicemente tracciare le emissioni di carbonio e mostrare ai clienti la loro impronta di carbonio personale, Sustainability Insights è un approccio integrato completo che esamina anche altri fattori, come le informazioni generali ESG di un’azienda per calcolare ulteriormente l’impatto individuale. Inoltre, le banche potrenno indirizzare i prori clienti su specifici prodotti “green” aiutandoli a prendere decisioni finanziarie più sostenibili.

Sustainability Insights si basa sui quattro pilastri della strategia di finanza sostenibile di Personetics in quanto:

Integrati: i Sustainability Insights sono completamente integrati nell’attuale piattaforma di engagement guidata dai dati finanziari e accessibili all’interno dei canali digitali di ogni istituto finanziario partecipante; ora i clienti possono vedere la loro impronta di carbonio e ricevere raccomandazioni all’interno dell’app mobile della loro banca.



Relazionabili: i Sustainability Insights si basano sui dati delle transazioni finanziarie di ogni cliente. Gli utenti possono vedere le emissioni di carbonio delle loro decisioni di spesa quotidiane – e ricevere consigli su come ridurre le emissioni di carbonio con le loro scelte finanziarie.



Interattivi: i Sustainability Insights sono facili da capire e coinvolgenti per i clienti bancari, con un’esperienza utente di digital banking facile da usare.



Utilizzabili i clienti possono agire rapidamente per ridurre le loro emissioni di carbonio, ad esempio aprendo un conto di risparmio per risparmiare denaro per i pannelli solari o un veicolo elettrico o decidendo di acquistare un prodotto diverso o fare acquisti in un negozio più rispettoso del clima.

Le capacità fondamentali dell’offerta Sustainability Insights comprendono:

La fornitura di una mappa finanziaria personalizzata e olistica che rappresenta visivamente le emissioni di carbonio della spesa o degli investimenti del cliente.

La possibilità per i clienti di agire per ridurre le loro emissioni di carbonio con informazioni e consigli personalizzati, secondo la loro situazione finanziaria. Per esempio, la soluzione potrebbe suggerire commercianti alternative che sono più rispettose delle emissioni di carbonio, suggerire un obiettivo di risparmio per l’installazione di pannelli solari, offrire prodotti di investimento ecologici o permettere a un cliente di fissare un obiettivo di carbonio e monitorare il loro progresso attraverso le loro spese.

Personalizzazione e Engagement: coinvolgersi attivamente con l’utente per aumentare la precisione delle informazioni tramite quiz e feedback informativo.

Per fornire ai clienti delle banche i dati sull’impatto climatico più precisi e utilizzabili, Personetics ha integrato i modelli a livello di paese di ecolytiq con le sue capacità esclusive. ecolytiq offre agli istituti finanziari fonti di dati e modelli specifici paese per paese al fine di aiutarli a ottenere i migliori risultati riguardo l’impatto del carbonio.

Per una maggiore approfondimento dei dati, Sustainability Insights di Personetics collabora anche con altri fornitori globali di ricerche sulle emissioni di carbonio per offrire ai commercianti diverse impronte o categorie di spesa in paesi specifici.

I Sustainability Insights di Personetics consentiranno alle istituzioni finanziarie di essere alla guida del settore bancario ecologicamente responsabile e aiuterà i clienti ad agire per scegliere uno stile di vita più sostenibile con scelte finanziarie più dettagliate . I dati di Deloitte mostrano che il 28% dei consumatori ha già smesso di acquistare alcuni marchi o prodotti a causa di preoccupazioni di natura ecologica o etica, e decine di banche del mondo si stanno già impegnando a cambiare attraverso i principi ONU per il banking sostenibile.

Le banche saranno inoltre in grado di inviare informazioni dalla piattaforma Personetics al loro reporting ESG, tracciando e misurando le azioni intraprese dai clienti per ridurre la loro impronta di carbonio. Questo può aiutare gli istituti finanziari a dimostrare una notevole leadership nel sostenere i propri clienti nella lotta contro i cambiamenti climatici.

David Sosna, CEO di Personetics, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di lanciare i nostri nuovi Sustainability Insights, supportati dalle fonti di dati leader del settore forniti dal nostro partner ecolytiq. I Sustainability Insights di Personetics sono la prossima evoluzione della finanza sostenibile oltre a mostrare semplicemente ai clienti delle banche la loro impronta di carbonio, offriamo loro la possibilità di intraprendere oggi azioni specifiche per ridurre l’impatto ambientale, scegliere obiettivi di risparmio rispettosi del clima e spingere il settore in una direzione più sostenibile.

“I Sustainability Insights hanno inoltre un impatto commerciale per le istituzioni finanziarie grazie al migliore customer engagement, creando nuove occasioni di cross-selling mirato e consigliando prodotti bancari specifici e nuovi conti in un modo che è personalizzato sulla situazione finanziaria e gli obiettivi futuri di ogni cliente. Questo creerà relazioni più profonde con i clienti bancari e, infine, sosterrà il reporting ESG delle banche. Con Sustainability Insights, ogni istituto finanziario può essere un leader nel green banking”.

Ulrich Pietsch, CEO di ecolytiq ha dichiarato:

“L’industria finanziaria giocherà un ruolo importante nella lotta ai cambiamenti climatici. Questo inizia offrendo alle persone le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni più ecologicamente responsabili. Le banche che agiscono ora integrando la sostenibilità saranno le prime a raccoglierne i benefici per gli anni a venire. Collaborando con Personetics, siamo entusiasti di essere in grado di aiutare ancora più istituti finanziari in tutto il mondo con dati approfonditi sull’impronta di carbonio dei loro clienti, in modo da poter suggerire le azioni necessarie a migliorarla”.

La nuova offerta Sustainability Insights è ora disponibile sulla piattaforma di

Personetics ed è pronta per essere attivata nel network di clienti globale di Personetics che comprende 80 istituti finanziari con una portata complessiva di 120 milioni di utenti bancari.

Informazioni su Personetics

Personetics è il leader globale nella personalizzazione guidata dai dati finanziari, nel customer engagement e nelle capacità avanzate di gestione del denaro per i servizi finanziari. Stiamo creando il futuro del “Self-Driving Finance”, dove le banche possono agire proattivamente per conto dei loro clienti per aiutarli a migliorare il loro benessere finanziario e raggiungere i propri obiettivi finanziari.

Le nostre soluzioni di analisi dei dati leader nel settore sfruttano i dati delle transazioni finanziarie dei clienti per fornire informazioni quotidiane, raccomandazioni personalizzate, consigli finanziari basati sui prodotti e programmi automatizzati di benessere finanziario. Offriamo soluzioni per il mercato di massa del consumer banking, SMB banking, gestione patrimoniale ed emittenti di carte di credito.

Guidiamo l’impatto commerciale per le istituzioni finanziarie migliorando il targeting dei prodotti rilevanti per un cross-selling e upselling accurato ed efficiente. Aiutiamo le istituzioni finanziarie ad approfondire le loro relazioni con i clienti, aumentare i depositi e la fidelizzazione clienti, espandere la quota di portafoglio ed infine, aumentare il Customer Lifetime Value.

Personetics attualmente collabora con oltre 80 istituti finanziari in 30 mercati globali, raggiungendo 120 milioni di clienti. Siamo sostenuti da importanti investitori di venture capital e private equity, con sedi a New York, Londra, Tel Aviv, Singapore, Rio de Janeiro, Tokyo, Parigi, Madrid e Sydney. Per maggiori informazioni visitare personetics.com

La soluzione Sustainability-as-a-Service® di ecolytiq consente a banche, aziende fintech e fornitori di servizi finanziari di mostrare ai loro clienti l’impatto individuale dei loro comportamenti commerciali sull’ambiente in tempo reale. Il software di ecolytiq calcola gli impatti ambientali individuali, come i valori di CO2, sulla base delle transazioni di pagamento ed educa i consumatori ad adottare abitudini di spesa sostenibili attraverso informazioni sul clima. Per maggiori informazioni visitare www.ecolytiq.com

