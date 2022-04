Partners Life diventa la prima società di assicurazione neozelandese nel ramo vita e salute a essere presente sulla piattaforma FINEOS

I clienti beneficeranno di servizi migliori e, nel futuro, di servizi self-service digitali

CHRISTCHURCH, Nuova Zelanda–(BUSINESS WIRE)–FINEOS Corporation (ASX:FCL), la società leader nel settore dei sistemi essenziali, sia individuali che di gruppo, per le assicurazioni sanitarie, contro gli infortuni e sulla vita, oggi ha annunciato che Partners Life è diventata la prima società di assicurazione neozelandese nel ramo vita e salute a essere presente sulla piattaforma FINEOS, una piattaforma essenziale SaaS end-to-end realizzata appositamente per società di assicurazione vita, infortuni e salute.

L’accordo stretto tra FINEOS e Partners Life ha sostituito l’attuale sistema di quest’ultima con FINEOS Claims, offrendo a Partners Life vantaggi ineguagliati per quanto riguarda il servizio clienti e i servizi operativi. La piattaforma FINEOS include un pacchetto di contenuti regolatori e commerciali preconfigurati e collaudati sul mercato per la regione geografica nota come FINEOS LISA (Life Insurance Solutions Australasia). Internamente, la società riscontrerà miglioramenti nei controlli del rischio e nei flussi di lavoro per la gestione dei sinistri relativi a polizze vita, disabilità permanente totale, traumi, protezione del reddito e prodotti medici.

Questo lancio costituisce la prima fase del cammino della società nella trasformazione della gestione dei sinistri – quelli nel settore medico esordiranno sulla piattaforma FINEOS nei mesi successivi di quest’anno – e getta le basi per la fase finale, in cui i clienti Partners Life avranno accesso a un servizio clienti superiore e servizi self-service digitali.

“FINEOS ha dimostrato di essere il partner forte nel ramo vita e salute, in Nuova Zelanda e in Australia, di cui avevamo bisogno”, spiega Daniel Walker, Direttore operazioni presso Partners Life. “I nostri clienti, che stanno già gestendo problemi riguardanti la salute, potranno accedere più agevolmente ai loro benefici grazie alla nostra trasformazione digitale, e i nostri dipendenti sono in grado di dedicare più tempo ad assisterli avvantaggiandosi delle tecniche di automazione portate da FINEOS”.

“Partners Life ha visto la direzione in cui il settore dei benefici volontari sta procedendo e si è portata in testa investendo nella potenza di una soluzione essenziale basata sul cloud”, commenta Adam Edwards, responsabile prodotti per la regione Asia-Pacifico presso FINEOS.

“Per FINEOS è molto interessante approfondire il nostro impegno in questa regione geografica, che risale a quasi 20 anni fa e coinvolge sei delle più grandi società di assicurazione nel ramo vita in Australia. Partners Life porta FINEOS nel settore delle assicurazioni private vita e salute in Nuova Zelanda”, conclude Michael Kelly, Ceo di FINEOS. “Con Partners Life che sperimenterà i vantaggi della nostra partnership e la piattaforma FINEOS, ritengo che seguiranno ulteriori opportunità di crescita”.

La piattaforma FINEOS rappresenta una soluzione essenziale SaaS completa per le società di assicurazione internazionali nei rami salute, incidenti e vita. La sua caratteristica fondamentale è costituita dall’ampia gamma di funzionalità integrate e condivise in FINEOS AdminSuite, FINEOS Engage e FINEOS Insight – flusso di lavoro, motore delle regole, gestione clienti, strumenti di configurazione senza codice/a basso contenuto di codice, una connessione API standardizzata e l’ambiente cloud che utilizza la tecnologia AWS.

Informazioni su FINEOS Corporation

FINEOS è leader nel settore dei sistemi essenziali per le società di assicurazione vita, infortuni e salute a livello mondiale, con 7 delle 10 più grandi società nel segmento dei benefit per i dipendenti negli Stati Uniti e con 6 delle più grandi società nel segmento assicurazioni vita in Australia. Forte di dipendenti e sedi in tutto il mondo, FINEOS continua a crescere rapidamente e collabora con assicuratori avanzati, innovativi in Nord America, in Europa e nella regione Asia-Pacifico.

La piattaforma FINEOS è l’unica soluzione per prodotti assicurativi SaaS, end-to-end, pensata per i rami salute, incidenti e vita. FINEOS AdminSuite offre funzionalità avanzate per attività di amministrazione essenziali – gestione delle assenze, delle fatture, delle richieste di risarcimento, dei pagamenti, delle polizze e dei fornitori, nuove opportunità di affari e sottoscrizioni – tutte configurabili per operare indipendentemente o come una suite. La soluzione FINEOS Engage, basata sul machine learning, crea percorsi affidabili per l’uso di sistemi digitali che danno priorità alle persone, mentre la soluzione FINEOS Insight offre funzioni di reporting e analisi predittiva per tutte le attività.

Per ulteriori informazioni visitare www.FINEOS.com.

Informazioni su Partners Life

Partners Life è fiera di essere una società neozelandese. Come molte aziende della Nuova Zelanda, ha iniziato in piccolo, come start-up, nel 2011, diventando nel corso del tempo un leader riconosciuto nei rami vita e salute. La sua rapida ascesa al top è stata possibile solo grazie alle solide partnership costruite con i clienti e con consulenti finanziari indipendenti nel paese. Ecco perché il suo nome è “Partner per la vita”.

Si impegna soprattutto nel proteggere le famiglie e le aziende neozelandesi. Le persone hanno bisogno di un’assicurazione quando le loro vite subiscono l’impatto negativo di malattie o decessi, attraversando un periodo di possibile enorme stress che coinvolge anche le loro famiglie. Rivolgendosi a consulenti finanziari indipendenti, i suoi clienti possono essere sicuri di sottoscrivere un’assicurazione rispondente alle loro esigenze e di avere pertanto la migliore probabilità possibile che il sinistro sia liquidato velocemente e senza problemi. I prodotti assicurativi che offre sono molteplici – assicurazione sulla vita, protezione del reddito, assicurazione medica, per disabilità o traumi, e protezione dei rischi aziendali.

È un leader nel settore in cui i neozelandesi hanno fiducia. Scoprite la solidità finanziaria e la solvibilità di Partners Life.

Per ulteriori informazioni visitare https://www.partnerslife.co.nz/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Audrey Honig Geragosian



Direttrice rapporti con i media



FINEOS Corporation



Audrey.HonigGeragosian@FINEOS.com