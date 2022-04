Panasonic espande la propria capacità produttiva di pompe di calore in Repubblica Ceca

– La produzione di pompe di calore aria-acqua in Europa sarà 4 volte superiore nel 2022 rispetto al 2019





PILSEN, Repubblica Ceca–(BUSINESS WIRE)–Nel 2018 Panasonic ha avviato la produzione di pompe di calore aria-acqua nella fabbrica di Pilsen, in Repubblica Ceca. L’apertura di un impianto di produzione in Europa ha consentito di operare direttamente sul territorio, al fine di soddisfare adeguatamente la crescente domanda di questa soluzione sul mercato.

Secondo il Rapporto European Heat Pump Market and Statistics che include dati provenienti da 21 Paesi europei, le vendite di pompe di calore in Europa sono aumentate del 7,4% nel 2020, con 1,62 milioni di unità vendute, un nuovo record di vendite nonostante la pandemia. Da quando è stata avviata la produzione di pompe di calore Panasonic nella fabbrica di Pilsen nel 2018, la capacità è stata incrementata continuamente per soddisfare l’attuale domanda e la futura accelerazione della crescita in Europa.

Le pompe di calore contribuiscono a una riduzione annuale di emissioni di CO2 nell’UE di 9,16 milioni di tonnellate e, secondo IEA, le pompe di calore potrebbero consentire un risparmio di 1,8 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno nei settori dell’edilizia e dell’industria. Enrique Vilamitjana, Managing Director di Panasonic HVAC Europe, afferma che “La tecnologia delle pompe di calore è stata molto richiesta in Europa negli ultimi anni, ma ora assistiamo a una vera accelerazione. È un’area geografica estremamente attenta al cambiamento climatico, con un forte desiderio di ristrutturare e costruire abitazioni rispettose dell’ambiente. In questo senso, i nostri prodotti per il riscaldamento e il raffrescamento continueranno a consentire a consumatori e fornitori di ridurre il proprio impatto ambientale. In collaborazione con il nostro reparto di Ricerca e Sviluppo HVAC con sede in Germania, siamo in grado di progettare e produrre pompe di calore che soddisfano le crescenti esigenze dei nostri clienti europei“.

