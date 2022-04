Palermo: Cascio, ‘è tempo di rimettersi in corsa’

(Adnkronos) – “E’ tempo di rimettersi in corsa”. Lo scrive, in un post su Facebook, Francesco Cascio, candidato a sindaco di Palermo per il ticket Forza Italia-Prima l’Italia. Ieri per l’ex presidente dell’Ars è arrivata l’assoluzione dall’accusa di corruzione elettorale e domani, alle 10.30, alle Terrazze del Charleston di Mondello, l’esponente azzurro darà il via ufficialmente alla sua campagna elettorale. “Si scaldano i motori per la conferenza stampa di presentazione della mia candidatura a sindaco di Palermo” scrive, corredando il post con una foto del suo staff a lavoro.

Intanto se l’accordo con la Lega è stato sancito con la scelta dell’assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà come vice sindaco in caso di vittoria, rimane ancora aperta la partita con FdI. Il partito di Giorgia Meloni, in campo con la deputata Carolina Varchi pronta a ritirarsi davanti a una decisione romana, oscilla ancora fra la scelta di ricompattare il centrodestra sostenendo la corsa di Cascio o spaccare definitivamente la coalizione e sostenere l’ex assessore Roberto Lagalla. Oggi dovrebbe essere la giornata decisiva.