Offerte Internet Casa + mobile: risparmi fino al 13%, lo studio

Le offerte congiunte che uniscono l’abbonamento Internet casa con una SIM mobile con minuti, SMS e Giga diventano sempre più convenienti. La conferma arriva dal nuovo studio dell’Osservatorio SOStariffe.it che evidenzia la possibilità di risparmiare, in media, il 13% sul costo complessivo delle due offerte (fisso e mobile) attivate separatamente. Oltre al risparmio economico, le offerte congiunte garantiscono bonus extra come la possibilità di ottenere Giga aggiuntivi per la SIM del proprio smartphone.

Siamo determinati a cambiare provider Internet per navigare da casa ma vogliamo restare fedeli al nostro solito operatore per la telefonia mobile. Perché invece non approfittare di un’offerta che coniuga entrambi i servizi? In base alla nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it, grazie alle offerte fisso + mobile proposte dai provider di telefonia è possibile risparmiare il 13% rispetto ai costi delle tariffe attivate singolarmente.

I provider incentivano la sottoscrizione di pacchetti combinati fisso + mobile. Per i clienti, infatti, vengono spesso inclusi bonus aggiuntivi che si sommano al risparmio sui canoni. In particolare, l’attivazione di offerte congiunte consente di accedere a tariffe mobile molto vantaggiose con tanti Giga extra (che spesso diventano illimitati) per la propria SIM.

Quanto costano i pacchetti Internet congiunti (fisso e mobile insieme) e perché convengono

In base all’indagine, condotta tramite i dati del comparatore offerte Internet casa, approfittando di un pacchetto che combina i due servizi, Internet da rete fissa e mobile, si spendono in media ogni mese circa 33,26 euro. Ben 5 euro in meno rispetto alla spesa che si sosterrebbe volendo sottoscrivere le due tariffe separatamente.



Offerte connessioni FISSO + Mobile Costo medio mensile Fisso + mobile 33,26 € Costo medio mensile solo fisso 25,29 € Costo medio mensile solo mobile 12,97 € Risparmio acquisto congiunto mensile 5,00 € Risparmio annuale 60,00 € Percentuale di risparmio 13% Velocità media download parte Fissa 2,5 Gb Minuti di chiamata inclusi in parte mobile illimitati SMS inclusi in parte mobile 1400 Giga inclusi in parte mobile 1092 GB Valori medi elaborati da SOStariffe.it sulla base delle offerte Fisso + mobile.

Dati alla mano, infatti, un’offerta Internet da rete fissa ha un costo medio mensile che si aggira sui 25,29 euro. Per navigare da cellulare, in media, si metterebbe mano al portafogli ogni mese per circa 12,97 euro. Volendo dunque attivare le due offerte separatamente si dovrebbe affrontare un costo mensile molto più elevato, pari a 38,26 euro in media.

Lo studio stima dunque un risparmio annuale di circa 60 euro. Grazie ai vantaggi dei pacchetti fisso + mobile è possibile tagliare le spese del 13%. Le offerte congiunte che uniscono fisso e mobile mettono a disposizione, in genere, una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit ed una SIM con minuti illimitati, 1.400 SMS e 1.092 GB. Da notare che, in molti casi, i Giga inclusi sono illimitati.

Anche il costo di attivazione è irrisorio

Un altro vantaggio di questo tipo di offerte congiunte è il costo di attivazione decisamente ridotto. La spesa iniziale da sostenere è pari, in media, a 16,66 euro. Una cifra conveniente se si considera che il costo di attivazione delle offerte con solo Internet da rete fissa può superare i 40 euro ed a questi bisogna aggiungere anche il costo di attivazione di un’offerta mobile.

Cosa succede se si disattiva uno dei due servizi

Cosa accadrebbe tuttavia se volessimo recedere da uno dei due servizi compresi nel pacchetto? In caso di disdetta della connessione da rete fissa si dovrà affrontare un costo di disattivazione che si aggira sui 24 euro. Inoltre, se l’offerta congiunta prevedeva GB aggiuntivi sui dispositivi mobili si perderà questo benefit. Se invece si vuole fare un passo indietro e rinunciare alla connessione in mobilità si potrebbero perdere gli eventuali sconti sulla connessione domestica, dovendo quindi sostenere l’offerta Internet casa abbinata a prezzo pieno.

Come individuare in pochi passaggi l’offerta perfetta

