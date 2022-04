Techno con AR.MS. Empire, Nicola Venturi lancia le sue tracce

Techno con influenze molto forti del panorama internazionale. Per Nicola Venturi, uno dei ragazzi più talentuosi degli ultimi tempi, sta andando tutto molto bene dal punto di vista professionale.

Camaleontico artista, tra i producer più promettenti in circolazione, con influenze sonore vicine a Bon Sinclair e alla nuova vibes presente sul mercato discografico internazionale, vanta numerose collaborazioni con artisti internazionali, producendo numerosi remix e produzioni.

Sicuramente, i suoi viaggi all’estero gli permettono di scoprire nuove emozioni e quindi sonorità diverse. “I miei primi pezzi sono nati dalle sonorità che ho scoperto nei miei ultimi viaggi all estero, Dubai, Mosca, Mexico.

Durante questi viaggi anche senza cercarle si sono create situazioni ‘magiche’ e divertenti,, ho preso così i suoni di quei momenti per creare i miei pezzi. Ho voluto creare una raccolta che fosse adatta a più circostanze come un club o un semplice lounge bar affinché tutti possano conoscere questa realtà musicale e scoprire la sua vastità”. dice Venturi.

Ora sta lanciando le sue tracce techno con AR.MS. Empire. “I miei gusti musicali, fin dall’inizio sono stati attratto dalla deep house, genere che si avvicina vagamente alle tracce presenti nel mio primo EP. Per influenza dei media e per gusto personale sono nato con l’ house music che accompagnava i mie pomeriggi davanti al computer”, racconta. “Con gli anni ho scoperto tutto quello che è il mondo tech e ho capito che quelle sono le sonorità e la ritmica che prediligo e che più mi rispecchia”. Nel corso del tempo riesce a percorrere con le sue sonorità vari stili musicali sia “old School” che “new School per approdare sulle più prestigiose consolle d’Italia.