Morte Edy Ongaro, Collettivo Stella Rossa: “Tragedia, non ci aspettavamo partisse”

(Adnkronos) – “Siamo molto scossi. E’ stata una notizia terribile. Sono stato io a comunicarlo al fratello e al padre, è una tragedia”. Così racconta la morte di Edy Ongaro un componente del collettivo Stella rossa Nord Est del Veneziano all’Adnkronos. Edy Ongaro è morto in Ucraina tre giorni fa, stava combattendo con la popolazione locale contro i russi. Originario di Portogruaro, è partito nel 2015 e non è più tornato.

“Non aveva detto niente a nessuno, non sapevamo che sarebbe partito – continua a raccontare – E’ partito nel 2015 e non è più tornato. Non ce lo aspettavamo davvero, lui credeva fortemente nei valori della Resistenza ma non credevamo avrebbe presto questa decisione. Ci sentivamo molto sporadicamente tramite messenger, mi mandava video sul calcio o di musica. Amava molto il calcio, avevamo giocato assieme e suonato in una band”. Per lo più familiari e amici avevano notizie di Ongaro tramite i social network sui quali era molto attivo. “Quando il conflitto si è inasprito ha smesso di pubblicare, l’ultima foto che ha messo lo ritrae con un anziano che ha potuto rientrare in casa. La famiglia ha deciso di fare una messa in suffragio domenica a Giussano di Portogruaro, noi stiamo capendo come ricordarlo”.