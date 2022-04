Mood Wines X Samsara Beach

Su le mani. Si balla. Finalmente. Aria di normalità, dopo due anni di chiusura e discoteche con le luci spente. Adesso, si torna in pista e Mood Wines, lanciato da Driss El Faria, sta mostrando i muscoli. Ed il progetto sta stregando tutti, non solo il mondo del beverage.

La prova del nove, sicuramente, è stato il ponte di Pasqua con 14 milioni di italiani in viaggio: da nord a sud i locali, soprattutto all’aperto – viste le temperature, hanno dato la possibilità a tutti noi di rivedere le discoteche all’aperto di nuovo piene. E Mood Wines, quindi il prosecco Doc Luminous, è stato consumato a fiumi soprattutto al Samsara di Riccione. Una collaborazione d’oro perché le notti d’estate s’illumineranno grazie alla medusa luminous (simbolo del noto prosecco doc). Si prevede, quindi, un vero e proprio sold out con l’arrivo della bella stagione.

Il nuovo concept di Mood Wines mette tutti d’accordo. Ed è una grande novità per Driss el Faria, titolare di 25h holding società con la quale ha lanciato diversi brand di successo nel mercato del beverage italiano. Tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, tra l’altro, stanno scegliendo Mood Wines: basta dare un’occhiata alle Instagram Stories per rendersene conto.