Moda: brand sostenibili, Zalando apre le candidature per il Sustainability Award

(Adnkronos) – Incoraggiare i brand di moda a esplorare alternative sostenibili e offrire un riconoscimento a quelli che stanno già contribuendo allo sviluppo di un’industria della moda più green. Con questi obiettivi Zalando, la piattaforma europea online per la moda ed il lifestyle, continua la sua partnership strategica con la Copenhagen Fashion Week aprendo la fase di candidatura per il quarto Zalando Sustainability Award. Il premio è parte della strategia di sostenibilità di Zalando, do.More e punta i riflettori sui brand che condividono la vision dell’azienda.

La scadenza per presentare la propria candidatura è il 25 aprile e il vincitore sarà annunciato l’11 agosto durante la Copenhagen Fashion Week 2022. Il vincitore riceverà un premio di 20mila euro e la possibilità di siglare una partnership con Zalando per la realizzazione di una capsule collection esclusiva. La collezione esplorerà soluzioni di sostenibilità nel design e nell’innovazione attraverso materiali, processi di produzione, soluzioni tecnologiche e tracciabilità con l’obiettivo di acquisire conoscenze che possono essere condivise con l’industria del settore moda. Per supportare ulteriormente il vincitore nella sua crescita aziendale, il brand sarà disponibile sulla piattaforma di Zalando in 23 mercati europei.

I tre finalisti saranno selezionati il 9 maggio da una giuria internazionale composta da opinion leader del settore, rappresentanti della leadership di Zalando e il comitato per la sfilata della Copenhagen Fashion Week. Tutti e tre i finalisti riceveranno 25.000 Euro per coprire i costi di produzione e entreranno a far parte del programma delle sfilate della Copenhagen Fashion Week, che si terrà dal 9 al 12 agosto. I membri della giuria esamineranno accuratamente la strategia di sostenibilità e trasparenza di ciascun brand, oltre chela collezione e il livello di attenzione ai progressi e all’innovazione sostenibili.