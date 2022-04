Miss Reginetta d’Italia al TEMA, le vincitrici di una serata tra bellezza e bontà

Miss Reginetta d’Italia, lo storico concorso di bellezza nazionale giunto alla sua ottava edizione, ha fatto tappa al TEMA nuovo locale di riferimento per la cucina gourmet ed il divertimento della Capitale sito in viale di Porta Ardeatina 118/119A. L’organizzazione della serata che ha coniugato la bellezza delle sfilate con la bontà dei piatti realizzati dal ristorante è stata a cura della talent e coreografa Stefania Beninato, coadiuvava dalle responsabili miss Arianna De Angelis e Nicole Almeida.

Le 20 ragazze in gara sono state protagoniste nella splendida location “Tema Roma” con la serata che ha visto uscire vincitrice la splendida Margherita Battista, seguita dalla seconda classificata Jary Fall e dalla terza classificata Alexa Parale.Nella categoria over invece le prime tre classificate sono state Tiziana Ruberto, Clorinda Vegliamore e Cristina De Felici. Il TEMA ha ospitato numerosi ospiti e giurati che hanno contribuito a rendere spettacolare la serata: Miss Reginetta d’Italia Over 2021, Morena Falchi,il manager dello spettacolo Mariano Cherubini, il regista Mediaset con Frame 360 Alessandro Di Filippo ,la conduttrice Paola Zanoni,il regista e autore Sergio Siciliano e la rappresentante di Ecosafety Group Annalisa Zitelli. Fotografo dell’evento il Fotoreporter Ufficiale Paco Rianna. Ospiti della serata sono state anche le finaliste regionali delle precedenti selezioni: Sara Dal Poz, Arianna De Zuani, Susanna De Zuani,Giorgia De Simoni,Tamara Creston ,Martina Bernabei Alessandra Amicuzi, Rebecca Dominici ,Francesca Maurer e Sofia Anziano,Desirèe Dominicis che hanno portato in scena i loro talenti oltre a vestire gli abiti delle stiliste Amelia Filosa e Lita Garcia. L’evento con la conduzione di Stefania Beninato andrà in onda su Odeon Tv nel programma prodotto da Alfonso Stagno “Il caffè degli artisti”.