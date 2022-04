MGvision: il 2022 parte con il rebranding e due importanti riconoscimenti

(Adnkronos) –

Roma, 19 Aprile 2022 – MGvision cambia volto: la nota web agency italiana ha attuato un rebranding che, pur lasciando intatti valori e competenze, mira a rivoluzionare tutto il suo universo narrativo.

Il cambio di immagine nasce dalla volontà della società, da più di 20 anni operante nel settore della branding strategy e del di intercettare il nuovo target di riferimento, ma soprattutto di offrire una visione collettiva più ampia sui suoi valori, così come accade nella proiezione di un film sul grande schermo.

Non è un caso che, per il suo rebranding, l’azienda abbia scelto di ispirars

, il più delle volte simile alla sceneggiatura di un film, con il quale la web agency porta in scena ogni giorno i progetti per i suoi clienti.

Il richiamo all’epoca rétro, spiega invece il CEO di MGVision, Marco Gradari, “nasce un po’ per scherzo”, con la volontà di strizzare l’occhio a quei competitor che, nel fare a gara a chi è nato prima, collocano le loro origini in un periodo antecedente alla nascita della pubblicità online.

MGvision protagonista del Premio Leader della Crescita 2022

Il rebranding di MGvision si inserisce in un periodo particolarmente ricco per la società, che di recente è stata insignita da un importante riconoscimento. Si tratta del prestigioso premio Leader della Crescita 2022, che da quattro anni a questa parte dà risalto a 450 aziende italiane che si siano distinte per aver registrato una veloce crescita di fatturato nel triennio di riferimento.

La classifica, che ha preso in esame il periodo tra il 2017 e il 2020, è stata stilata dal Sole 24 Ore e Statista tramite una complessa procedura di analisi e sulla base di una serie di criteri, tra i quali spiccano l’assenza di filiali, l’aver registrato una crescita organica, avere il domicilio fiscale in Italia e aver registrato un fatturato di almeno 100 mila euro nel 2017 e di 1,5 milioni nel 2020.

Lo scopo del riconoscimento, naturalmente, è quello di far luce su tutte quelle aziende rilevanti e in grado di competere nel mercato europeo, una descrizione in linea con il ritratto di MGvsion, oggi tra le realtà più solide e più innovative del settore a livello nazionale e internazionale.

La web marketing agency MGvision, che oggi conta più di 15 mila clienti tra l’Italia, l’Europa, il Nord America e la Russia, ha infatti condotto con successo numerose campagne di marketing anche sui mercati esteri: una serie di esperienze hanno fatto sì che diventasse volano di quel processo di internazionalizzazione necessario per competere anche al di fuori dei confini nazionali.

Questo processo ha permesso all’azienda di conquistare una posizione di rilievo, che le è valsa la qualifica di Temporary Export Manager da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

MGvision, da parte sua, si distingue da sempre per la sua capacità di intercettare e diventare parte delle innovazioni del mercato. Oggi la società tiene fede a questi valori puntando sulla competenza, sull’innovazione e sul futuro, tre aspetti che continuano a renderla uno dei punti di riferimento più importanti in fatto di Content Marketing, Web Advertising, Posizionamento sui motori di ricerca e Web Development.

MGvision tra le 1000 aziende a più rapida crescita del Financial Times

Il premio Leader della Crescita 2022 è solo uno dei tanti riconoscimenti giunti all’indirizzo di MGvision. La nota web agency è stata infatti recentemente inserita nella FT1000, la classifica stilata dal Financial Times delle 1000 aziende a più rapida crescita in Europa.

La graduatoria, giunta quest’anno alla sua sesta edizione, punta a mettere in luce le società che, nell’ultimo triennio, abbiano raggiunto un’importante crescita del fatturato e che si siano dimostrate resilienti di fronte al crollo della domanda causato dalle restrizioni da Covid-19.

La classifica, che vede il nostro Paese primo per il numero di società presenti – le realtà sono 235 – conta in tutto 34 aziende del settore Advertising, delle quali solo 13 sono italiane.

Tra queste, MGvision ha conquistato un importantissimo 8° posto, confermandosi tra le prime venti aziende del settore in tutta Europa. Un riconoscimento che, ancora una volta, proietta MGvision a livello internazionale, dando risalto ai valori che da sempre contraddistinguono il suo operato.

Per maggiori informazioni



Sito web: https://www.mgvision.com/



Comunicato a cura di: TiLinko – IMG Solutions srl